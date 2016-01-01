حصري .. هذه آخر مستجدات فضيحة الجنس مقابل النقط بكلية تطوان

أخبارنا المغربية : أحمد الهلالي

في آخر تطورات الفضيحة الجنسية المدوية التي تفجرت بكلية العلوم بتطوان، بعد تسريب مجموعة من المحادثات الحميمية التي جمعت بين أستاذ بذات الكلية ومجموعة من الطالبات اللواتي يمارسن الجنس معه مقابل منحهن درجات عالية في الإمتحانات.

علم موقع “أخبارنا المغربية”، أن عميد الكلية دخل على الخط بعد تفجر الفضيحة وما صاحبها من ردود فعل مستنكرة لهذا الفعل اللأخلاقي وقام بمراسلة رئيس الجامعة وأطلعه بالواقعة، والذي قام بدوره بإخطار المجلس التأديبي للمؤسسة الجامعية وكذا الوزارة الواصية، والتي من المنتظر أن تفتح تحقيقا دقيقا في هذه الفضيحة النكراء التي إهتز لها الرأي العام الوطني ، إذ أصبحت حديث الصغير والكبير في الشارع المغربي وإنتشرت على مستوى وسائل الإعلام الوطنية ومواقع التواصل الإجتماعي، كانتشار النار في الهشيم سيما أنها تضرب في العمق التعليم العالي بالمغرب ومبدأ تكافئ الفرص وستسفرعن مفاجآت عديدة في الأيام القليلة القادمة.

وعلاقة بذات الموضوع دخلت السلطات الأمنية هي الأخرى وأدلت بدلوها في هذا الملف وبدأت تحقيقاتها لكشف اللثام عن الخبايا والحيثيات المحيطة بالقضية.

و تجدر الإشارة إلى أن الكلية التي تفجرت فيها هذه الفضيحة الأخلاقية شهدت عشية اليوم الجمعة غليان غير مسبوق بعد أن قام الطلبة بمقاطعة الدروس وتنظيم مسيرات احتجاجية حاشدة جابت كل أرجاء المؤسسة مطالبين الوزارة الوصية بتحمل مسؤوليتها في ما ستؤول له الأوضاع خلال الأيام القادمة إن لم تتحرك لمعاقبة كل المتورطين في هذه القضية.