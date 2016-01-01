حصاد غير راض على هندام الأساتذة والأطر التربوية، وهذا ما طالبهم به بدءا من الموسم القادم

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

سيكون رجال ونساء التعليم وكذا الأطر الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية بدءا من الم سم القادم مجبرين على إيلاء عناية أكثر بهندامهم بعدما أصدر محمد حصاد مذكرة يحيي فيها الوصايا القديمة المتعلقة بهذا الباب.

واعتبر حصاد في مذكرته أن الاهتمام بالهندام يعتبر عنصرا أساسيا من العناصر التي تساهم في تعزيز المكانة الاعتبارية لحاملي رسالة التربية والتكوين، وفي ترسيخ المنظومة التربوية وموقعها داخل المجتمع مما سيساهم في تحسين جاذبية المدرسة العمومية، وفي تحبيبها في نفوس التلميذات والتلاميذ، وفيه كذلك، تعبير عن مدى تقدير الموظف لمهنته واعتزازه بها، كما يجلب تقدير واحترام الآخرين مؤكدا أن ما يزيد الهندام اللائق أهمية داخل فضاء المؤسسة التعليمية اعتبار الأطر الادارية والتربوية قدوة يحتذى بها من طرف التلميذات والتلاميذ مما يحث على إعطائهم المثال الحسن في العناية بالمظهر

هذا وحث حصاد رجال ونساء التعليم على ارتداء الزي الموحد المتمثل في الوزرة البيضاء كما هو الشأن بالعاملين في عدد من القطاعات الأخرى.