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حصاد يكشف عن تفاصيل استفادة طلبة التكوين المهني من المنحة الجامعية وآخر أجل للتسجيل

بواسطة أخبارنا المغربية 16 دقيقة مضت
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حصاد يكشف عن تفاصيل استفادة طلبة التكوين المهني من المنحة الجامعية وآخر أجل للتسجيل

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

واصل وزير التربية الوطنية سياسة إصلاح وإعادة تأهيل المنظومة التعليمية بالمغرب وذلك عبر زفه لخبر سار يتمثل في تمكين التلاميذ الذين اختاروا مؤسسات التكوين المهني لمواصلة دراستهم بعد الباكلوريا من الاستفادة من المنحة إسوة بطلبة الجامعات بعدما ظلوا محرومين منها لعقود.

هذا وكشفت الوزارة في بلاغ صادر عنها اليوم عن تفاصيل القرار الجديد، حيث أنهت إلى علم الحاصلين على شهادة البكالوريا برسم السنة الدراسية 2016-2017 والراغبين في الاستفادة من منحة دراسية لمتابعة دراستهم بسلكي “تقني” و”تقني متخصص” بمؤسسات التكوين المهني، ابتداء من السنة التكوينية 2017- 2018، أن بإمكانهم تسجيل طلبهم عبر الخدمة الإلكترونية “منحتي”، ابتداء من تاريخ صدور هذا البلاغ وإلى غاية 31 يوليوز 2017.

وأكدت وزارة حصاد على أن صرف هذه المنحة سيخضع إلى نفس الشروط والضوابط المطبقة على المنحة الدراسية التي تمنح لطلاب الجامعات، حيث ستصرف لمدة عشرة أشهر عن كل سنة دراسية وعبر ثلاثة أشطر، مضيفة أنه سيتم تحديد لائحة مؤسسات التكوين المهني التي يحق لمتدربيها الاستفادة من المنح بقرار مشترك للسلطتين المكلفتين بالتكوين المهني والمالية.

 
 

 

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