الصدفية تترافق مع المشاكل النفسية لدى الشباب

قالت الرابطة الألمانية لأطباء الأطفال والمراهقين إن الصدفية غالباً ما تترافق مع المشاكل النفسية لدى الشباب نظراً لأن أعراض المرض المتمثلة في البقع الحمراء على الكوع والركبة وفروة الرأس تشوه المظهر الجمالي، مما يشكل أيضاً عبئاً نفسياً على الشباب، إلى جانب العبء الجسدي.



وتنصح الرابطة بعرض الشباب على أطباء نفسيين في حال ملاحظة معاناتهم من مشاكل نفسية، حيث يمكن حينئذ الخضوع للعلاج السلوكي، والذي يساعد الشباب على تقبل المرض والتعايش معه.



ومن ناحية أخرى، أشار الأطباء الألمان إلى أهمية أن يعتني الشباب المصابون بالصدفية بصحتهم بشكل عام، وذلك باتباع نظام غذائي صحي ومتوازن والابتعاد عن العادات السيئة الضارة بالصحة كالتدخين.