8 أطعمة ومشروبات يحتاجها الجسم بشكل منتظم
يحتاج الجسم إلى مجموعة يومية من الفيتامينات والمعادن، حتى يمكنه أن يعمل بكفاءة، وحتى يمكن لخلاياه أن تتجدد، وأن تعمل أجهزة جسمه بكفاءة.
وقال الدكتور أحمد العروسي، استشاري أمراض الأطفال: إن هناك مجموعة من الأطعمة والمشروبات يمكنها أن تمد الجسم بما يحتاجه من فيتامينات ومعادن، مما يستلزم تناولها بانتظام، وهو ما يستعرضه في السطور التالية.
الفاصوليا الخضراء:
تحتوي على تركيز عالٍ من بعض الفيتامينات، وخاصة فيتامين "أ"، وفيتامين "ب"، "ب 2"، وكذلك على فيتامين "ج"، أيضًا النياسين.. ولذلك فهي لأزمة للوقاية من العديد من الأمراض
الماء:
يعالج من السمنة المفرطة ويعمل على إنقاص الوزن وذلك لأن شرب من 6 إلى 8 أكواب يومية يساعد على الشعور بالشبع.
الخس:
يحتوي على نسبة قليلة من السعرات الحرارية كما أنه غني بالألياف وبنسبة كبيرة من الماء مما يجعله يعطي الشعور بالشبع والامتلاء.
البقدونس:
فوائده متنوعة؛ فالبقدونس هو مصدر جيد لحمض الفوليك، وهو أحد أهم فيتامينات B.
الكريز:
يساعد على التخلص من التوتر والصداع المزمن، كما يساعد على تنشيط وتقوية الذاكرة.
الخيار:
يساعد على التحكم في ضغط الدم؛ لاحتوائه على نسب كبيرة من الماغنسيوم والبوتاسيوم والألياف.
السمك:
يوفر للجسم نسبة كبيرة من فيتامين (أ) الضروري للحفاظ على صحة الجلد والنظر، ولتقوية الجهاز المناعي.
اللبن:
يحتوي اللبن الحليب على فيتامينات (د، هـ) التي تساعد على تقوية وتعزيز جهاز المناعة، كما أن فيتامين (هـ) ينتج مواد مضادة للأكسدة، تحارب الأمراض.
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