بالفيديو.. عروس مصرية تصاب بالصدمة من العريس في حفل الزفاف

فاجأ شاب مصري عروسه والجميع في حفل زفافهما بالغناء لها أغنية من تأليفه.

أدهش العريس الحضور بعد غنائه لعروسته أغنية من تأليفه، أشعلت حفل الزفاف وشارك الكل في الرقص والتصفيق لتشجيعه، ما أثار إعجاب العروس التي أصيبت بصدمة وراحت تبكي من شدة سعادتها.