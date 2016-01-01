الرئيسية | الأخـيـرة | بالفيديو.. عروس مصرية تصاب بالصدمة من العريس في حفل الزفاف

بالفيديو.. عروس مصرية تصاب بالصدمة من العريس في حفل الزفاف

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 51 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
بالفيديو.. عروس مصرية تصاب بالصدمة من العريس في حفل الزفاف

فاجأ شاب مصري عروسه والجميع في حفل زفافهما بالغناء لها أغنية من تأليفه.

 

أدهش العريس الحضور بعد غنائه لعروسته أغنية من تأليفه، أشعلت حفل الزفاف وشارك الكل في الرقص والتصفيق لتشجيعه، ما أثار إعجاب العروس التي أصيبت بصدمة وراحت تبكي من شدة سعادتها.

مجموع المشاهدات: 263 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: حملة "زيرو ميكا"

هل أنت متفق مع قرار الغاء " الميكا" ؟
كافة الإستطلاعات