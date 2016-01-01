بالفيديو: تتعرض للسرقة أثناء بث حي لها على الإنترنت

في حادثة مريعة، تعرضت امرأة شابة للسرقة من قبل لص يمتطي دراجة نارية أثناء بثها مقطعاً حياً على الإنترنت لأصدقائها بالقرب من منطقة هايباري وفق ما ورد في صحيفة الدايلي ميرور البريطانية.



بينما كانت تتحدث مع أصدقائها في بث حي على الإنترنت في الطريق بين هاباري ومحطة قطارات إسلينغتون تعرضت ريبيكا كاسيرلي إلى سرقة هاتفها النقال، حيث باغتها لص يركب دراجة نارية وانتزع منها هاتفها الذكي بالقوة.



وقالت ريبيكا لصحيفة ميرور أون لاين متحدثة عن الحادثة "بينما كنت أمشي وأتحدث مع أصدقائي على الإنترنت فوجئت براكب دراجة يهاجمني وينتزع مني هاتفي بقوة ومن ثم فر من المكان على جناح السرعة".



وأضافت ريبيكا بأن شعبيتها ازدادت بشكل كبير بعد الحادثة وأن آلاف المشتركين تابعو الفيديو ولا تزال المتابعات مستمرة حتى الآن.