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بالفيديو.. لحظة انتحار فتاة من فوق سطح ناطحة سحاب

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 8 دقيقة مضت
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بالفيديو.. لحظة انتحار فتاة من فوق سطح ناطحة سحاب

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو صادما يرصد لحظة انتحار فتاة من فوق سطح ناطحة سحاب.

 

وأظهر مقطع الفيديو الذي وثقه أحد الأشخاص بكاميرا جواله، الفتاة وهي تقف فوق سطح ناطحة سحاب، حيث حاول عدد من المواطنين إقناعها بالرجوع، لكنها رمت نفسها من الأعلى وسط صراخ وصيحات الموجودين، ولم يذكر ناشر الفيديو سبب انتحار الفتاة أو مكان الواقعة.

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