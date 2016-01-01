بالفيديو.. بث مباشر لرحلة ينتهي بحادث مروع لسيارة
تعرض سائق سيارة وصديقه لحادث مروع خلال بث مباشر لرحلتهما.
وفقا لما نشرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، التقط الراكب بجانب السائق مقطع فيديو لبث مباشر لرحلتهما بينما يركبان السيارة ويستمتعان بالموسيقى وتدخين السجائر، ليتحول الأمر فجأة إلى حادث مروع على الطريق السريع بإسطنبول، حيث اصطدمت السيارة بمؤخرة شاحنة تسير أمامهما.
يعتقد أن أحد الراكبين هو الممثل التركى مصطفى ألابورا، واستمر الهاتف في التسجيل لمدة 40 دقيقة بعد الحادث حتى عثر عليه أحد رجال الطوارئ على الطريق.
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