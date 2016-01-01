بالفيديو.. لقطات مروعة للص يسرق متسولا يحتضر
نشر موقع مترو لقطات صادمة لرجل متسول يحتضر على الأرض يتعرض للسرقة.
ذكر الموقع أن جثة شاب عمره 30 عاما عُثر عليها قرب مدخل موقف للسيارات في برمنجهام بعد تجمده حتى الموت في ليلة برد قارسة وانخفاض درجات الحرارة إلى 10 تحت الصفر، وقبل وفاة الشاب في اللحظات الأخيرة ظهر لص في مقطع فيديو يفتش في جيوب الشاب قبل أن يقع على الأرض ويفقد وعيه، بينما ظهر شخص آخر يحقن ذراعه بالمخدرات غير مدرك ما يحدث.
وأظهرت التقارير البريطانية أن أكثر من 250 ألف شخص ينامون في العراء في شوارع بريطانيا.
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