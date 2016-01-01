بالفيديو: ملاكم بريطاني يلقي بطاولة على خصمه أثناء مؤتمر صحفي
تداولت العديد من مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو صادم يظهر لحظة قيام ملاكم بريطاني بإلقاء طاولة على خصمه أثناء مؤتمر صحفي مشترك لهما، وفق ما ورد في موقع هافينغ بوست الإلكتروني.
لم يكن المؤتمر الصحفي الذي جميع بين ملاكمين بريطانيين من الوزن الثقيل مؤتمراً عادياً، فبعد جدال دار بينهما لعدة دقائق استشاط الملاكم ديريك كيوسرا غضباً وقام برفع الطاولة التي كان يجلس إليها وقذفها باتجاه خصمه ديليان وايت.
وشهد المؤتمر الصحفي الذي عقد في مدينة مانشستر البريطانية، فوضى عارمة بعد الحادث قبل أن يتمكن حراس الأمن من الفصل بين الملاكمين الغاضبين.
من الجدير بالذكر بأن مباراة حاسمة ومصيرية ستجمع الملاكمين في العاشر من ديسمبر (كانون الأول) في منافسة على لقب الوزن الثقيل بمدينة مانشستر.
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