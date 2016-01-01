بالفيديو: الشرطة تقتحم سيارة لإنقاذ امرأة متجمدة.. وهذا ما وجدته
هُرع ضباط الشرطة في هيدسون بنيويورك يوم الجمعة الماضي، لإنقاذ سيدة شوهدت محبوسة داخل سيارة وقد تجمدت من شدة البرد.
وكانت الشرطة قد تلقت بلاغاً من أحد المارة، بوجود امرأة عجوز غير قادرة على الحركة، وترتدي قناعاً للأوكسجين داخل سيارة متوقفة على جانب الطريق، وقد غطتها الثلوج.
وسارع رجال الشرطة إلى اقتحام السيارة، على أمل إنقاذ المرأة المتحجزة في الداخل. وكانت المفاجأة، عندما تبين أنها مجرد "مانيكان" لا روح فيه على شكل امرأة عجوز.
وبدا المانيكان وكأنه امراة حقيقية بملابسها وقناع الأوكسجين الذي تضعه على وجهها، لكن صاحب السيارة الذي كان يشعر بالاستياء بسبب تحطيم باب سيارته، قال إنه يستخدم هذا التمثال لأغراض التدريب الطبية.
ولم توجه الشرطة أية اتهامات لصاحب السيارة، لكن إدوارد مور قائد الشرطة في هيدسون أكد أن دورياته ستقوم باقتحام أية سيارة، في حال شوهد بداخلها تمثال بالحجم الطبيعي لإنسان في مثل هذه الأجواء الباردة.
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