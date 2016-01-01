بالفيديو.. «خروف» يلقن رجلا حاول الركوب على ظهره «علقة ساخنة»
بواسطة 2 ساعات 21 دقيقة مضت
لقن خروف ضخم رجلًا حاول المزاح معه والصعود على ظهره، درسًا لن ينساه.
أظهر مقطع الفيديو المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، رجلًا يحاول المزاح مع خروف ضخم وراح يصعد حول ظهره ما أثار غضب الأخير الذي أسقطه أرضًا وراح ينطحه برأسه وسط ضحكات وصيحات الموجودين، حتى تمكن رجل آخر من إمساك الخروف وإبعاده عن الأخير.
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