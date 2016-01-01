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ملك هولندا يتناول العشاء مع 150 مواطناً ولدوا في عيد ميلاده

بواسطة أخبارنا المغربية 2 دقيقة مضت
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ملك هولندا يتناول العشاء مع 150 مواطناً ولدوا في عيد ميلاده

حضر العاهل الهولندي فيليم ألكسندر وقرينته ماكسيما مساء أمس الجمعة مأدبة عشاء مع 150 مواطن في القصر الملكي بأمستردام ولدوا في نفس يوم عيد ميلاد الملك الموافق 27 أبريل (نيسان) والذين تمت دعوتهم بعد فوزهم بقرعة وطنية.

وذكر القصر الملكي الهولندي أن هذا العشاء يأتي ضمن برنامج فعاليات للاحتفال بعيد الميلاد رقم 50 للملك، وحضره عدد من الملوك الأجانب بينهم العاهل الإسباني الملك فيليبي السادس وقرينته الملكة ليتيثيا.

وحضر 150 شخصاً مأدبة العشاء بعد الفوز بقرعة وطنية شارك فيها أكثر من 11 ألف شخص. ثم خرج العاهل الهولندي وقرينته والحضور عقب العشاء إلى وسط أمستردام لالتقاط صورة جماعية.

وشهدت هولندا خلال اليومين الماضيين، بمناسبة عيد ميلاد الملك، احتفالات في الحانات والسفن وفعاليات موسيقية في معظم شوارع البلاد.

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