بالفيديو.. شاهد ماذا فعل سائق تاكسي مع لص سرق حقيبة امرأة

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يرصد تصرفا بطوليا من سائق تاكسي، استطاع إيقاف لص عقب اختطافه لحقيبة فتاة أثناء سيرها.

ولمح سائق التاكسي اللص وهو ينفذ جريمته مستقلا دراجة بخارية، فما كان منه إلا أن وجه سيارته للتضييق على اللص وصعد للرصيف ليصدمه، وبالفعل نجح في إيقافه.