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بالفيديو.. زوجة غاضبة تلقن زوجها الخائن وعشيقته درسا قاسيا

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات 9 دقيقة مضت
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بالفيديو.. زوجة غاضبة تلقن زوجها الخائن وعشيقته درسا قاسيا

نشر موقع ذا صن لقطات صادمة من تشيلي لزوجة غاضبة تتصارع مع زوجها وتعتدي بالضرب على عشيقته التي تبين أنها إحدى أقاربها.

 

ظهرت الزوجة في مقطع الفيديو تطلب من زوجها فتح أبواب سيارته حتى تتمكن من مواجهة عشيقته، لكنه رفض فتح الباب في محاولة لتهدئتها لكن جهوده باءت بالفشل، وبدأت بركل السيارة للوصول إلى العشيقة في الداخل.

 

واضطرت الزوجة إلى تحطيم نوافذ السيارة بمساعدة بعض المارة، حيث وصلت الشرطة في الوقت المناسب، وتمكنت من الفصل بين مثلث الحب الغريب.

 

تم نشر اللقطات عبر يوتيوب في وقت لاحق، وسرعان ما انتقد المشاهدون سلوك كل من الزوجة والمارة الذين شجعوها على انتقامها.

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