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فتاة تقتحم المسرح وتفاجئ وائل كافوري.. شاهد ماذا فعلت معه

بواسطة أخبارنا المغربية 2 ساعات مضت
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فتاة تقتحم المسرح وتفاجئ وائل كافوري.. شاهد ماذا فعلت معه

استطاعت إحدى معجبات الفنان وائل كافوري تجاوز الحاجز الأمني والصعود للمسرح أثناء إحيائه لإحدى الحفلات في لبنان، لتلتقط سيلفي معه.

 

وحاول أفراد الأمن الإمساك بالفتاة وإنزالها من أعلى المسرح، إلا أن كافوري، أشار لهم بتركها ليلبي لها طلبها وهو يغني، لتنصرف بعدها وهي تقفز فرحا.

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