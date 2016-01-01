الشيخ الفزازي: الإصلاح لا يتحقق بالمُقاطعة .. والمُواطن الذي لا يُصوّت سيكون عبئاً على وطنه
أخبارنا المغربية – عبد الرحيم القــاسمي
قال الشيخ محمد الفزازي ،في تدوينة عبر حسابه الخاص على فايسبوك ،إن "عدم المشاركة في الانتخابات من ناحية العزوف أو المقاطعة لا يقدم ولا يؤخر شيئا للوطن.. بل سيكون المواطن عبئاً على وطنه".
الشيخ أضاف في ذات التدوينة ،إن "غاية المشاركة تتمثل في تحقيق الإصلاح، و هو المعنى الحقيقي للسياسة، ولا يمكن أن يتحقق بالمقاطعة، و أنا أشدد على ضرورة أن يتقي المغربي الله في انتخابه بأن يعطي صوته إلى من ترجح له أنه الأصلح والأنفع بصرف النظر عن أي حزب سياسي ينتمي ذاك المرشح".
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