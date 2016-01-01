بالصورة .. الملك محمد السادس في المستشفى لزيارة عبد الرحمن اليوسفي

أخبارنا المغربية - الدار البيضاء

قام الملك محمد السادس ، زوال اليوم السبت، بزيارة عبد الرحمان اليوسفي، الكاتب الأول السابق لحزب الاتحاد الاشتراكي ، الذي يرقد في مستشفى خليفة بالدار البيضاء بعد وعكة صحية ألمت به منذ أيام.

و ظهر الملك متأثرا لوضع قائد تجربة التناوب ، الذي حرص على التنقل إلى المستشفى للإطمئنان عليه و لم يكتف بالاتصال هاتفيا، الامر الذي يعكس المكانة الخاصة التي يحظى بها الرجل عند عاهل البلاد.

يذكر أن الملك محمد السادس سبق أن اطلق اسم عبد الرحمان اليوسفي قبل عدة شهور على أحد الشوارع الكبرى بمدينة طنجة، التي ينحدر منها القيادي الاتحادي.