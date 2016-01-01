الرئيسية | أخبار وطنية | انتشال جثث أربعة مهاجرين أفارقة و إنقاذ 34 آخرين قبالة سواحل الحسيمة

انتشال جثث أربعة مهاجرين أفارقة و إنقاذ 34 آخرين قبالة سواحل الحسيمة

بواسطة أخبارنا المغربية - و م ع 2 ساعات 15 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
انتشال جثث أربعة مهاجرين أفارقة و إنقاذ 34 آخرين قبالة سواحل الحسيمة انتشال جثث أربعة مهاجرين أفارقة و إنقاذ 34 آخرين قبالة سواحل الحسيمة

 أفادت السلطات المحلية لإقليم الحسيمة بأنه تم، صباح اليوم الأربعاء، بتنسيق بين مصالح الدرك الملكي والبحرية الملكية والوقاية المدنية، انتشال جثت أربعة مهاجرين سريين منحدرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء وإنقاذ 34 آخرين، بينهم خمس نساء إحداهن حامل، بعد غرق القارب المطاطي الذي كانوا يستقلونه قبالة ساحل إقليم الحسيمة.

وأوضحت السلطات المحلية أنه تم فتح تحقيق من طرف المصالح المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد الظروف والملابسات التي تم فيها تنظيم عملية الهجرة هاته.

مجموع المشاهدات: 2061 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات