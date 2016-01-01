العاهل المغربي يزور هذه المدينة قبل الانتقال إلى الأدغال الإفريقية
بواسطة 7 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : سناء الوردي
كشفت مصادر من العاصمة العلمية أن العاهل المغربي سيحل غدا بفاس في زيارة رسمية لم تكن مبرمجة من قبل.
وحسب ذات المصادر، فإن الملك محمد السادس يريد الوقوف عن قرب على سير الأوراش التي أعطى انطلاقتها قبل قبل مدة بالمدينة العتيقة والتي تروم ترميم وإعادة تأهيل المآثر التاريخية.
هذا وأضافت مصادرنا أن هذه الزيارة برمجت بعد التأجيلات التي طالت الجولة الملكية لإفريقيا والتي كان من المنتظر أن تنطلق الثلاثاء الماضي.
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