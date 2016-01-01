تعليمات لقوات الأمن بعدم استخدام القوة في مسيرة اليوم بالحسيمة

أخبارنا المغربية :

قبل انطلاق المسيرة الإحتجاجية المقررة اليوم الخميس 20 يوليوز و التي دعا إليها ناصر الزفزافي قبل اعتقاله، أفادت مصادر محلية ، أن القوات العمومية بالحسيمة تلقت تعليمات صارمة بعدم استخدام القوة ضد المتظاهرين .

و أوضحت ذات المصادر ، أن الأجهزة الامنية و ردا على التحذيرات التي أطلقها نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ستتعامل قانونيا مع القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية ، و القاضي بمنع مسيرة 20 يوليوز ، و لن تلجأ الى القوة كما كان الامر في مسيرات سابقة.