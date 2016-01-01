وكيل الملك بالحسيمة : هذا هو سبب توقيف الصحافي حميد المهداوي

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كشف بلاغ صادر عن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بالحسيمة، أن الصحافي حميد المهداوي ، مدير موقع "بديل" ، قام اليوم الخميس بتحريض المواطنين في الساحة العمومية على الخروج للتظاهر رغم قرار المنع الصادر عن وزارة الداخلية.

و أوضح البلاغ أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بالحسيمة أمر بفتح بحث مع المعني بالأمر من أجل الإشتباه في ارتكابه لأفعال مخالفة للقانون تتمثل بالأساس في تحريض أشخاص على ارتكاب جنح بواسطة الخطب و الصياح في الأماكن العمومية و دعوتهم للمشاركة في مظاهرة بعد منعها و المساهمة في تنظيم ذلك.