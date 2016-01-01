انفراد : هذه هي المدينة التي ستحتضن احتفالات عيد العرش وتقديم الولاء

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

كشفت مصادر مطلعة لأخبارنا المغربية عن بعض تفاصيل احتفالات عيد العرش وحفل الولاء المنتظرين يومي الأحد والإثنين القادمين.

ووفقا لمصادرنا، فإن الملك محمد السادس سيترأس احتفالات عيد العرش يوم الأحد بقصر مرشان بطنجة، بينما سيقام حفل الولاء وأداء القسم اليوم الذي يليه بالقصر الملكي بتطوان.

للإشارة فإن أنباء أخرى قد انتشرت قبل أيام أشارت إلى إمكانية إقامة الاحتفالات بالحسيمة وهو الأمر الذي تبين عدم صحته.