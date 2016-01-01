الخلفي يكشف عن الموقف الرسمي للحكومة من قضية احتجاز البوليساريو لـ19 مغربيا

أخبارنا المغربية - الرباط

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة،‫ مصطفى الخلفي، إن عدم توفر معطيات موثوقة ، كان وراء عدم تطرق المجلس الحكومي لما تردد من أنباء بخصوص اعتقال "‬البوليساريو" لـ 19 مغربيا ينحدرون من بلدة “تغجيجت” بإقليم كلميم ، بتهمة تهريب المخدرات.

و أضاف الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء اليوم الخميس بالرباط، إن رد فعل الحكومة بخصوص مثل هذه الامور ، لابد أن يستند على "معطيات تصدرها جهات ذات مصداقية ".‬

و كان محمد خداد، القيادي في "البوليساريو"، قد صرح في وقت سابق لـ"فرانس بريس"، إن جنود الجبهة أوقفوا، الأحد الماضي ، "19 مغربيا اجتازوا الجدار العازل".