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الخلفي يكشف عن الموقف الرسمي للحكومة من قضية احتجاز البوليساريو لـ19 مغربيا

بواسطة أخبارنا المغربية 55 دقيقة مضت
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الخلفي يكشف عن الموقف الرسمي للحكومة من قضية احتجاز البوليساريو لـ19 مغربيا

أخبارنا المغربية - الرباط 

قال الناطق الرسمي باسم الحكومة،‫ مصطفى الخلفي، إن عدم توفر معطيات موثوقة ، كان وراء عدم تطرق المجلس الحكومي لما تردد من أنباء بخصوص اعتقال "‬البوليساريو" لـ 19 مغربيا ينحدرون من بلدة “تغجيجت” بإقليم كلميم ، بتهمة تهريب المخدرات.

و أضاف الخلفي، الذي كان يتحدث في الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي مساء اليوم الخميس بالرباط، إن رد فعل الحكومة بخصوص مثل هذه الامور ، لابد أن يستند على "معطيات تصدرها جهات ذات مصداقية ".‬

و كان محمد خداد، القيادي في "البوليساريو"، قد صرح في وقت سابق لـ"فرانس بريس"، إن جنود الجبهة أوقفوا، الأحد الماضي ، "19 مغربيا اجتازوا الجدار العازل".

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