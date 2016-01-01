بنكيران يدعو حزبه للانفتاح و يؤكد أنه "ليس للمحجبات فقط"

أكد الأمين العام لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة عبد الإله ابن كيران خلال لقائه السبت مع قياديي الحزب التشبث بـ"المرجعية الإسلامية" باعتبارها "الضمان الوحيد للمستقبل"، موضحا أن ذلك "لا يعني أن نتدخل في حياة الناس، وإنما المهم هو أن نفتخر بمرجعيتنا التي لن أتخلى عنها ما دمت بينكم" على حد قوله.

واستطرد ابن كيران "الناس لم تمنحنا أصواتها لأننا متدينون فنحنا حصلنا على 9 مقاعد فقط العام 1997، و42 مقعدا العام 2002، رغم أننا كنا حينها أكثر تدينا من الوقت الحالي"، مؤكدا "لسنا طائفة، بل نحن حزب سياسي مبني على الأخلاق والمبادئ في السياسة".

ودعا ابن كيران أعضاء حزبه إلى الانفتاح على الشباب وباقي الفئات، موضحا أن "العدالة والتنمية" "ليس حزب المحجبات فقط".