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العماري غاضب من قيادات "البام" بسبب "التعديل الدستوري"

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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العماري غاضب من قيادات "البام" بسبب "التعديل الدستوري"

أخبارنا المغربية 

كشفت مصادر مطلعة أن إلياس العماري، الأمين العام لحزب "الأصالة والمعاصرة"، غاضب من تسريبات المكتب السياسي، خاصة الشق المتعلق بعدم الموافقة على إدراج مطلب التعديل الدستوري في البيان النهائي الصادر عن المكتب السياسي.

و قالت مصادر يومية المساء  أن العماري اتهم قيادات بارزة في الحزب بتسريب المعطيات للصحافة دون العودة إلى هياكل الحزب، مؤكدة أن بيدالله والعماري ضغطا باتجاه إدراج التعديل الدستوري في البلاغ دون أن يكون باقي الاعضاء الآخرين على علم بذلك.

و في نفس السياق، أشارت صحيفة أخبار اليوم، أنه بسبب تسريب كواليس اجتماع المكتب السياسي لحزب "الأصالة والمعاصرة" إلى بعض الصحف، طلب إلياس العماري من القيادي عبد اللطيف وهبي الامتناع عن الإدلاء باي تصريح للصحف بشأن تداعيات المناقشات الحادة بينهما بخصوص مقالة العماري التي تدعو إلى المصالحة، أو التعليق بشأن بعث مذكرة إلى الملك تطالب بتعديل دستوري جزئي يهم الفصل 47.

 
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