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حصاد : الجهات التي تدعو للاحتجاج في قضية ''محسن فكري" معروفة

بواسطة أخبارنا المغربية 56 دقيقة مضت
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حصاد: الجهات التي تدعو للاحتجاج في قضية ''محسن فكري" معروفة حصاد: الجهات التي تدعو للاحتجاج في قضية ''محسن فكري" معروفة

أخبارنا المغربية ـ الرباط 

قال محمد حصاد، وزير الداخلية، أن التحقيقات ما زالت مستمرة في ملابسات مقتل بائع السمك محسن فكري بمدينة الحسيمة ، تنفيذا للتعليمات الملكية الصادرة بهذا الخصوص.

و أوضح حصاد في تصريح للصحافة، على هامش 'الأبواب المفتوحة' التي تنظمها وزارة العدل والحريات اليوم بالرباط، "أن كل من ثبت تورطه في القضية ستتم محاسبته مهما كانت مكانته وبدون استثناء"، مضيفا أن السلطات ''ستحرص على تطبيق القانون في نطاق احترام كرامة المواطن''.

و أكد وزير الداخلية على أن " الجهات التي تدعو للاحتجاج في قضية محسن فكري والخروج للشارع يوم غد الجمعة، معروفة ودائما تخرج في مثل هذه المناسبات، فالمواطنين خرجوا في تظاهرات سلمية طالبوا بفتح تحقيق في الحادث، وهذا ما وقع  " .

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