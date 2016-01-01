العماري يتساءل : ماذا يفعل "غراب الحروب" برنار هنري ليفي بيننا ؟

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كشف الأمين العام لحزب الأصالة و المعاصرة إلياس العماري أنه شاهد يوم أمس الجمعة المفكر الأجنبي برنار هنري ليفي المعروف إعلاميا بـ"غراب الحورب" بأحد شوارع مدينة طنجة.

و قال العماري في تدوينة نشرها يوم أمس الجمعة :"كنت أسير رفقة صديق لي هذا اليوم في أحد الأحياء المعروفة في طنجة، وإذا بعيني تقع على وجه شخص أعرفه من خلال وسائل الاعلام، سألت صديقي: أليس هذا الشخص هو برنار هنري ليفي؟ أجابني : نعم هو بالذات.توجه صديقي نحوه ملتمسا منه أن يسمح له بأخذ صورة تذكارية إلى جانبه، وبنرفزة اعتذر له رافضا التصوير."

و و تساءل العماري في نفس التدوينة :"ترى ما الذي جاء من أجله برنار هنري ليفي إلى طنجة في هذا الوقت بالذات؟

فالمعروف عن الشخص أنه يمضي عطله في الدول المتوترة مثل ليبيا وسوريا والعراق والأراضي المحتلة.

المثير أن برنار هنري ليفي يوصف ب "غراب الحروب " لكون الموت والدمار والخراب يحل أينما حل وارتحل، وجمع مذكراته عن الحرب في ليبيا في كتاب سماه "الحرب دون أن نحبها". واشتهر بتمهيد الأجواء الفكرية والمخابراتية لإشعال الفتن والنزاعات المسلحة، حيث برز نجمه في الآفاق فيما سمي بثورات الربيع العربي... وهو الذي سار على نهج فوكوياما ليكتب سنة 2002 عن الحرب والشر ونهاية التاريخ... فماذا يفعل بيننا برنار هنري ليفي؟

أتساءل معكم لا لكي أردد أسطوانة المؤامرة الصهيونية، ولكن فقط لأنبه أبناء بلدي إلى هذا "الفيلسوف" صاحب المواقف المتعددة في الزمن والمكان الواحد. "