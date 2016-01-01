الرئيسية | سياسة | فيسبوكيون يعتبرون " خطاب العرش " بداية التصالح مع الشارع و هذه مطالبهم

فيسبوكيون يعتبرون " خطاب العرش " بداية التصالح مع الشارع و هذه مطالبهم

بواسطة أخبارنا المغربية 45 دقيقة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
فيسبوكيون يعتبرون " خطاب العرش " بداية التصالح مع الشارع و هذه مطالبهم

 

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في متابعة خاصة لجل التعاليق الواردة على الفيسبوك ، و التي تصب في خانة الحديث عن حراك الريف و ما ترتب عنه من مسيرات و مظاهرات واعتقالات ، لا حديث مع اقتراب عيد العرش و معه الخطاب الملكي ، إلا عن جملة من الإجراءات الصارمة التي من المزمع أن يتخذها الملك في حق كل المتورطين في سيل من الخروقات و الاختلالات المالية و القانونية، ليس في الريف فحسب ، بل في عديد من المناطق المغربية التي تعيش حالة غليان اجتماعي.

و هكذا فالشعب ينتظر بقوة تنزيل عقوبات صارمة في حق المتسببين في أزمة الريف مهما علت مكانتهم أو دنت ، حيث تحدث بعض العارفين بشؤون السياسية عن غضبة ملكية قوية ستطال المئات من المسؤولين المغاربة ، بينهم وزراء في حكومة العثماني ، كانت لهم يد في ما حصل ويحصل اليوم بالريف و غيره ، و لا شك أن إجراء من هذا القبيل كفيل بأن يشفي غليل الغاضبين بكل ربوع الوطن .

وبقدر ارتفاع حدة الاحتجاجات و سخط الشارع على المسؤولين ، إلا أنهم واعون كل الوعي على أن الحفاظ على استقرار البلاد لا يمكن أن يتم إلا في ظل الاحتجاجات " السلمية " حتى إن بلغ غضبهم حدته ، فإن الإجماع و الإلتفاف حول شخص الملك يبقى هو المنفذ الوحيد من أجل تخليص البلاد من شرور المفسدين الذين نهبوا خيراتها ، لأجل ذلك فإن الشعب ينتظر من الملك أن يشفي غليله عبر عقوبات قوية و صارمة في حق المتورطين في قضايا الفساد.

 
مجموع المشاهدات: 491 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  2. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  3. هذه آخر مستجدات إستقالة الإتحادي "طارق القباج" من المجلس الجماعي لأكادير (5.00)

  4. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

  5. الشيخ شمس الدين يقصف من يحتفل بعيد الحب 2016 (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: بنكيران و صورة حزب العدالة و التنمية

كيف كان تأثير قرارات و تصريحات بنكيران على صورة حزب العدالة و التنمية خلال ولايته الأولى ؟
كافة الإستطلاعات