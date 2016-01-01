فيسبوكيون يعتبرون " خطاب العرش " بداية التصالح مع الشارع و هذه مطالبهم

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

في متابعة خاصة لجل التعاليق الواردة على الفيسبوك ، و التي تصب في خانة الحديث عن حراك الريف و ما ترتب عنه من مسيرات و مظاهرات واعتقالات ، لا حديث مع اقتراب عيد العرش و معه الخطاب الملكي ، إلا عن جملة من الإجراءات الصارمة التي من المزمع أن يتخذها الملك في حق كل المتورطين في سيل من الخروقات و الاختلالات المالية و القانونية، ليس في الريف فحسب ، بل في عديد من المناطق المغربية التي تعيش حالة غليان اجتماعي.

و هكذا فالشعب ينتظر بقوة تنزيل عقوبات صارمة في حق المتسببين في أزمة الريف مهما علت مكانتهم أو دنت ، حيث تحدث بعض العارفين بشؤون السياسية عن غضبة ملكية قوية ستطال المئات من المسؤولين المغاربة ، بينهم وزراء في حكومة العثماني ، كانت لهم يد في ما حصل ويحصل اليوم بالريف و غيره ، و لا شك أن إجراء من هذا القبيل كفيل بأن يشفي غليل الغاضبين بكل ربوع الوطن .

وبقدر ارتفاع حدة الاحتجاجات و سخط الشارع على المسؤولين ، إلا أنهم واعون كل الوعي على أن الحفاظ على استقرار البلاد لا يمكن أن يتم إلا في ظل الاحتجاجات " السلمية " حتى إن بلغ غضبهم حدته ، فإن الإجماع و الإلتفاف حول شخص الملك يبقى هو المنفذ الوحيد من أجل تخليص البلاد من شرور المفسدين الذين نهبوا خيراتها ، لأجل ذلك فإن الشعب ينتظر من الملك أن يشفي غليله عبر عقوبات قوية و صارمة في حق المتورطين في قضايا الفساد.