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العماري يقبل التحدي ويقرر "فضح" النواب البرلمانيين لحزب الأصالة والمعاصرة

بواسطة أخبارنا المغربية 7 دقيقة مضت
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العماري يقبل التحدي ويقرر "فضح" النواب البرلمانيين لحزب الأصالة والمعاصرة

 

أخبارنا المغربية : إلهام آيت الحاج

قبل الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة "التحدي الفايسبوكي" الذي أطلقه المحلل السياسي عمر الشرقاوي والذي وجهه عبر تدوينة على الموقع الأزرق لكافة الأمناء العامين للأحزاب السياسية، بخصوص التغيب المتكرر وغير المبرر لنواب الأمة عن جلسات برلمانية في غاية الأهمية تحدد مصير الوطن والمواطنين.

فقد سارع إلياس العماري إلى الرد على الشرقاوي ، حيث كتب قائلا : "بالنسبة لنواب حزب الأصالة والمعاصرة حضر 53 من أصل 103 أرسلنا استفسارا للجميع وأعاهدك ومن خلالك  المواطنين ابتداء من الأسبوع المقبل بنشر أسماء وصور المتغيبين بدون عذر مقبول".

للإشارة فإن الشرقاوي كان قد أكد أن عدد المتغيبين عن آخر جلسة برلمانية للمناقشة بلغ ستين برلمانيا من حزب العدالة والتنمية وستين من التجمع الوطني للأحرار و32 من حزب الاستقلال ونواب من الاتحاد والحركة والتقدم والاشتراكية

 

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