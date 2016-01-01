البنات احضيوا راسكم .. عريس نصاب يسلب فتاة ثلاث ملايين و يفر ليلة الزفاف

أخبارنا المغربية ـ مروان بنصالح

لاحديث في الايام الاخيرة بين أبناء جماعة سيدي رضوان، الواقعة تحت نفوذ إقليم وزان، سوى عن نصاب محترف قام بالنصب على فتاة من البلدة تعمل بمدينة طنجة في مبلغ ثلاث ملايين سنتيم ليلة الزفاف ثم لاذ بالفرار .

و في التفاصيل كشفت مصادر محلية ، أن "العريس النصاب" تعرف على ضحيته و تقدم لخطبتها في ظرف وجيز ، و اتفقا على اقامة حفل الزفاف بمنزلها حيث سيتم استقدام العدول لعقد القران.

و تضيف المصادر ، أن النصاب المحترف طلب من خطيبته ان تسحب نقودها المودعة بالبنك يوم الزفاف، فقامت الاخيرة بسحب رصيدها المالي كله و توجها سويا الى منزل ابيها.

و تحايل النصاب على العروس كي تترك له المبلغ المالي المحدد في ثلاث ملايين سنتيم يوم زفافها بداعي أنها ستكون منشغلة، حيث سلمته المبلغ في غياب والدها الذي ذهب لإحضار العدول .

و ادعى العريس النصاب انه سيذهب الى مدينة سيدي قاسم لشراء مستلزمات الزفاف رفقة شقيقها الاصغر، ليقوم بالتخلي عنه في الطريق ثم لاذ بالفرار الى وجهة غير معلومة .

و بعد أن أتمت عائلة العروسة كل الترتيبات لإقامة الاحتفال، فوجئت بفرار العريس بعدما نصب على ابنتهم المعروفة بحشمتها و وقارها لدى الجميع ، وفق ما أكدت مصادر محلية .

و تعد هذه هي المرة الثالثة التي يتم فيها النصب على عائلات من سيدي رضوان باسم الزواج .