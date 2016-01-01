عقد جمع عام لجمعية آباء وأمهات تلاميذ مدرسة أحمد البقال بتطوان في جنح الظلام



توصل الموقع بتعرض لنائب الكاتب العام لجمعية آباء وأمهات وأولياء الأمور تلاميذ مدرسة أحمد البقال بتطوان وكذلك تعرض أب تلميذة بنفس المؤسسة وبعريضة لعدة آباء وأمهات موجهة لقائد مقاطعة درسة حول جمع عام مشبوه وغير قانوني لجمعية الآباء بحسب ما جاء في مراسلتين ستجدونهما رفقة المقال ، ويؤكد المعنيون أن قرابة 1000 تلميذ لم يتم اخبار أولياء أمورهم بالجمع العام ، كما لم يتم إخبار أعضاء المكتب المسير للجمعية، كما لم يحضر ممثل السلطة المحلية، اضافة لذلك يؤكدون أن الحضور في بداية الجمع لم يكن يتعدى 21 شخص قبل أن يتم إرجاع الجمع العام لعدم اكتمال النصاب وبذلك انصرف الحضور.

ليخبر الجميع بعده أن جمعا عاما قد عقد ليلا في جنح الظلام بمن وكيف ؟ لا أحد يدري .

موضوع جمعيات آباء وأمهات التلاميذ يعرف تخبطا كبيرا ومحاولات دائمة للسيطرة عليها متناسين دور جمعية الآباء كمتدخل فاعل في كل مفاصل منظومتنا التربوية، وهو الشيء الذي لن يتأتى الا بتمثيلية فعلية لآباء وأمهات التلاميذ في الجمعية.