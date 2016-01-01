تطورات جديدة في جريمة قتل عامل وحرق جثته بمعصرة للزيتون
أخبارنا المغربية :
ألقت مصالح الدرك الملكي التابعة لسرية إقليم قلعة السراغنة، أمس الأحد، القبض على مشتبه في قضية قتل عامل وحرق جثته بمعصرة للزيتون، بدوار لعرج باولاد بوكرين بالجماعة القروية المربوح.
و ذكر موقع "مراكش الآن" المحلي، أن المتهم في عقده الثاني و سبق له أن عمل بالديار الإيطالية، قبل أن يستقر بدوار لعرج.
و كان سكان هذا الدوار قد استفاقوا يوم الجمعة الاخير، على وقع جريمة قتل بشعة راح ضحيتها مستخدم بمعصرة للزيتون يدعى "ع، ع"، قبل أن يتم إحراق جثته بدون رحمة.
و تتواصل تحقيقات الدرك الملكي من أجل تحديد دواعي هذه الجريمة.
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