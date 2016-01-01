ارتفاع منسوب المياه يعرقل حركة السير بمدخل الدار البيضاء





أخبارنا المغربية : سناء الوردي

كالعادة، عرت بضعة ميليمترات من التساقطات المطرية واقع البنية التحتية الهشة لكل المدن المغربية، وخاصة الدار البيضاء والتي يفترض أن تكون نموذجا على الصعيد الوطني باعتبارها المدينة الأكر والمحرك الاقتصادي والمالي للمملكة.

فقد عرفت الطريق الرابطة بين الرباط والدار البيضاء، عند مدخل العاصمة الاقتصادية على مستوى حي سيدي مومن، عرقلة حقيقية لحركة السير وذلك بفعل مياه الأمطار التي تجمعت على الطريق وبمنسوب مرتفع.

هذا وقد اضطر مجموعة من السائقين إلى ركن سياراتهم جانبا وانتظار أن تخف التساقطات المطرية حتى يتمكن من مواصلة الطريق .