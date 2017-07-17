في مغرب 2017... احتحاج ساكنة جبال بني ملال على العطش ب "البيدونات" الفارغة والحمير
أخبارنا المغربية - جمال مايس
قطع سكان دوار تفرضين بجبال تصميت ببني ملال عشرات الكيلومترات مشيا على الأقدام والدواب ، حيث وصلوا صباح اليوم الاثنين إلى ولاية جهة بني ملال خنيفرة ، مطالبين بالماء الصالح للشرب والذي حسب ما قالوا أنهم يفتقدونه منذ 10 أيام وهم يعيشون العطش رفقة أطفالهم.
وشارك في المسيرة الاحتجاجية رجال ونساء شيوخ وأطفال ، حاملين ليس اللافتات أو الشعارات ، حاملين بيدونات فارغة كتعبير منهم عن المعاناة الحقيقية والحكرة التي تطالهم جراء افتقارهم لأبسط متطلبات الحياة وهي قطرة ماء.
ومن المفارقات فهؤلاء الشريحة لا يطالبون كسائر الحراكات بالمغرب بمستشفيات وبمدارس و بمشاريع وبالشغل وووو.. هم يطالبون فقط بقطرة ماء تروي عطشهم ووو.
فيا ترى أليس هناك صبر فوق صبر هؤلاء المنسيون بأعالي الجبال.
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