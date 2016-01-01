فضيحة : فضاء مؤسسة عمومية يحتضن عرس زواج على إيقاعات " الشطيح و الرديح "

عبدالاله بوسحابة : اخبارنا المغربية

استنكرت فعاليات جمعوية بجماعة عين العودة ، ما وقع نهاية هذا الأسبوع ، بعد أن تحول فضاء مؤسسة للتعليم العمومي إلى قاعة للحفلات ، أقيم به عرس زواج بما يصاحبه من طقوس وعادات ، حيث أكدت نفس المصادر ان صخب الموسيقى استمر حتى ساعات متأخرة من الليل .

إلى ذلك فقد طرح المحتجون علامات استفهام عريضة حول الجهة التي رخصت بإقام عرس داخل مؤسسة عمومية ، و تساءلت عن موقف السلطات المحلية من هذا الحدث الذي وصفته بـ " الفضيحة "، سيما أن المدارس هي أماكن مقدسة لا ينبغي تحوليها إلى مرتع لـ " الشطيح و الرديح " ، حيث طالبوا بضرورة فتح تحقيق في الموضوع لتحديد المسؤوليات و محاسبة من سمح بتنظيم هذا العرس الخاص داخل مؤسسة الدولة.