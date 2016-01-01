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هذه الحيلة التي انطلت على نصاب يوهم المغربيات بتهجيرهن إلى دول الخليج

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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هذه الحيلة التي انطلت على نصاب يوهم المغربيات بتهجيرهن إلى دول الخليج هذه الحيلة التي انطلت على نصاب يوهم المغربيات بتهجيرهن إلى دول الخليج

أخبارنا المغربية 

وقع نصاب محترف في تهجير الفتيات إلى السعودية بعقود عمل مزيفة، في قبضة الأمن بالرباط زوال أمس الاثنين.

و وفق يومية الصباح، فقد ربطت إحدى الضحيات الاتصال به واستدرجته من مسقط رأسه بفاس وأوهمته أنها مستعدة لمنحه 5000 درهم إضافية مقابل تمكينها من عقد عمل في الخدمات الفندقية.

وبعدما تسلم المتهم المبلغ من الفتاة، داهمته الشرطة واقتادته إلى مقر ولاية الأمن للتحقيق معه، وتبين أن له ضحايا آخرين من مدن مختلفة كان يعدهم بالتهجير إلى السعودية، مقابل مبالغ مالية تصل إلى خمسة ملايين.

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