السيطرة على حريق غابوي شب بإحدى الغابات المجاورة لمدينة المضيق

تمت، مساء اليوم الثلاثاء، السيطرة على حريق كان اندلع ظهر اليوم بغابة (كدية الطيفور) المجاورة لمدينة المضيق.



وأشار مصدر من السلطات المحلية بعمالة المضيق الفنيدق إلى أن عملية الإطفاء شاركت فيها عناصر من الوقاية المدنية ومصالح المياه والغابات ومكافحة التصحر والسلطات المحلية والقوات المساعدة والإنعاش الوطني مدعومة بطائرتين من نوع "كانادير "مخصصتين لإطفاء الحرائق تابعتين للقوات الجوية الملكية وكذا بآليات إطفاء برية وجرافات وشاحنات صهريجية.



وأكد المصدر أن التدخل السريع والمحكم لإطفاء الحريق ساهم في السيطرة على الحريق في الوقت المناسب والحيلولة دون انتشاره بباقي مكونات الفضاء الغابوي المجاور ،الذي يتميز بغناه الطبيعي.



وحسب المصدر فإن المساحات الغابوية المتضررة، التي لم يتم بعد تحديد حجم الخسائر بها، كانت تتشكل أساسا من الأعشاب الثانوية وأنواع أخرى من النباتات.



وأضاف أن صعوبات جمة واجهت رجال الإطفاء بسبب قوة وسرعة الرياح وصعوبة التضاريس وكثرة المنحدرات، وكذا التواجد الكثيف للأعشاب القابلة للاشتعال.