خمسيني يقتل شابا تقدم لخطبة ابنته بإقليم أزمور

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شهدت جماعة سيدي علي بنحمدوش بإقليم آزمور، يوم أمس الثلاثاء جريمة قتل بشعة راح ضحيتها شاب عشريني.

و وذكرت مصادر محلية أن الجاني أقدم على توجيه طعنات قاتلة للهالك الذي سبق له أن تقدم بطلبات متعددة للزواج بابنته، غير أن الأب رفض في العديد من المناسبات، قبل أن يقدم على تصفيته باستعمال سلاح أبيض.

وتمكنت دورية للدرك الملكي تابعة للمركز القضائي اثنين اشتوكة من توقيف الجاني، حيث وضع تحت الحراسة النظرية، رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة.