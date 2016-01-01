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فظيع...استخراج جثة مدفونة حديثا والعبث بها قبل رميها قرب المكان ببن جرير

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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فظيع...استخراج جثة مدفونة حديثا والعبث بها قبل رميها قرب المكان ببن جرير

 

أخبارنا المغربية : سناء الوردي

أفادت مصادر محلية من بن جرير أن مقبرة أولاد عامر المتواجدة في طريق اليوسفية قد شهدت يوم أمس الإثنين اعتداء مشينا على حرمتها بعدما عمد مجهولون إلى نبش قبر حديث واستخراج الجثة التي كانت بداخله.

وأضافت ذات المصادر أن مواطنون عثروا على الجثة غير بعيدة قبرها بعدما تم العبث بها.

هذا وقد تم فتح تحقيق معمق في الحادث، حيث يرجح أن مشعوذين هم من قاموا بارتكاب هذا الجرم لأغراضهم الخبيثة.

 

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