خطير .. عصابة تعتدي على ميكانيكي بساطور والأمن يعتقل مشتبها به
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس
أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شابا يعمل ميكانيكيا بالفقيه بن صالح تعرض ليلة الخميس الجمعة إلى هجوم من طرف أفراد عصابة ، حيث اعتدوا عليه بالضرب وأصابوه إصابات خطيرة على مستوى رأسه بواسطة ساطور .
وحسب مصدر "أخبارنا" فالضحية تم نقله على عجل عبر سيارة الاسعاف ،إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث قدمت له الاسعافات الأولية ، ولا تزال حالته حرجة.
وتمكنت الشرطة بالفقيه بن صالح من اعتقال أحد أفراد المعتدين ، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ،فيما لا يزال البحث جار عن باقي شركائه .
هذا واختلفت الروايات بين من اعتبر الاعتداء محاولة سرقة ، وبين من اعتبرها تصفية حسابات.
شاشة أخبارنا
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟