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خطير .. عصابة تعتدي على ميكانيكي بساطور والأمن يعتقل مشتبها به

بواسطة أخبارنا المغربية 4 دقيقة مضت
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خطير .. عصابة تعتدي على ميكانيكي بساطور والأمن يعتقل مشتبها به خطير .. عصابة تعتدي على ميكانيكي بساطور والأمن يعتقل مشتبها به

أخبارنا المغربية ـ جمال مايس

أفادت مصادر ل"أخبارنا" أن شابا يعمل ميكانيكيا بالفقيه بن صالح تعرض ليلة الخميس الجمعة إلى هجوم من طرف أفراد عصابة ، حيث اعتدوا عليه بالضرب وأصابوه إصابات خطيرة على مستوى رأسه بواسطة ساطور .

وحسب مصدر "أخبارنا" فالضحية تم نقله على عجل عبر سيارة الاسعاف ،إلى مستعجلات المستشفى الجهوي ببني ملال ، حيث قدمت له الاسعافات الأولية ،  ولا تزال حالته حرجة.

وتمكنت الشرطة بالفقيه بن صالح من اعتقال أحد أفراد المعتدين ، ووضعه تحت تدابير الحراسة النظرية ،فيما لا يزال البحث جار عن باقي شركائه .

هذا واختلفت الروايات بين من اعتبر الاعتداء محاولة سرقة ، وبين من اعتبرها تصفية حسابات.

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