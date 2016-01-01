عاجل..وحصري..الأمن يعتقل سفاح الفقيه بن صالح و"أخبارنا" تكشف معطيات مثيرة عن عمره وسبب جريمته

أخبارنا المغربية: جمال مايس

أفادت مصادر مطلعة ل"أخبارنا" أن الأمن بالفقيه بن صالح تمكن من القاء القبض على المجرم الخطير الذي وصفته الساكنة بالسفاح ،ووضعوه تحت تدابير الحراسة النظرية ، من اجل تعميق البحث معه في الجريمتين المروعتين .

هذا واقترف هذا المجرم الذي لا يتعدى عمره 16 سنة جريمته الاولى الجمعة الماضية في حق قاصر يبلغ 17 سنة ،فطعنه بسكين وارسله للانعاش ،حيث لا يزال بين الحياة والموت ، ثم لاذ بالفرار ، ليقترف جريمته البشعة الثانية صباح اليوم ، عندما دخل في خلاف بسيط مع الضحية الذي يعمل جباصا عمره 21 سنة ، ليباغثه بطعنات قاتلة دون سابق انذار ،فقتله على الفور قبل وصوله للمستعجلات.