فاس : حجز نحو ثلاثة أطنان من الأكياس البلاستيكية معدة للاستعمال
أخبارنا المغربية
تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس من حجز نحو ثلاثة أطنان من الأكياس البلاستيكية معدة للاستعمال، كانت محملة على متن شاحنة يقودها شخصان.
وذكرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، أنها أمرت بحجز هذه الكمية من الأكياس لفائدة البحث، مع القيام بكافة التحريات اللازمة لضبط الأشخاص المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.
وأشار المصدر ذاته إلى أن الحجز تم في إطار تفعيل القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.
شاشة أخبارنا
مايسة تقصف الوزراء : خارجين ب70 مليون للوزير ومدخلين خوتهوم وعيالاتهوم.. وتيقولك: "تقبل الله نضال الإخوة والأخوات"!! الزفت لواه ماشي النضال
أخبارنا المغربية ـ جمال مايس قصفت الكاتبة المغربية مايسة سلامة الناجي ، الوزراء والاحزاب ، عبر تدوينة مثيرة لقيت تجاوبا كبيرا بين النشطاء الغاضبين من رواتب الوزراء ، ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟