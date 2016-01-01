فاس : حجز نحو ثلاثة أطنان من الأكياس البلاستيكية معدة للاستعمال

أخبارنا المغربية

تمكنت عناصر الشرطة القضائية التابعة لولاية أمن فاس من حجز نحو ثلاثة أطنان من الأكياس البلاستيكية معدة للاستعمال، كانت محملة على متن شاحنة يقودها شخصان.

وذكرت النيابة العامة، اليوم الجمعة، أنها أمرت بحجز هذه الكمية من الأكياس لفائدة البحث، مع القيام بكافة التحريات اللازمة لضبط الأشخاص المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الحجز تم في إطار تفعيل القانون رقم 15-77 المتعلق بمنع صنع الأكياس من مادة البلاستيك واستيرادها وتصديرها وتسويقها واستعمالها.