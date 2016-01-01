موظف مغربي بفندق "ماريوت" يكشف تفاصيل مثيرة حول فرار الفتاة الفرنسية بملابسها الداخلية
أخبارنا المغربية - مروان بنصالح
نشر مواطن فرنسي من أصل مغربي يدعى "عادل تشيب" ، تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد من خلالها أن شقيقه الذي يعمل بفندق "ماريوت شان ايليزيه" كشف له تفاصيل حول واقعة اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد و فرار الفتاة الفرنسية من غرفته.
و أبرز المتحدث أن شقيقه حكى له عبر الهاتف أن الفتاة الفرنسية فرت من غرفة لمجرد و هي ترتدي ملابس داخلية فقط "كالسون" ، و حاولت الاحتماء بموظف فرنسي بالفندق ، حيث قام الاخير بالاتصال بالشرطة التي حضرت على الفور و اعتقلت لمجرد في عين المكان و اقتادته مصفد اليدين الى المخفر كما توضح بعض الصور المتداولة على موقع الفايسبوك.
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