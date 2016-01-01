الرئيسية | حوادث وقضايا | موظف مغربي بفندق "ماريوت" يكشف تفاصيل مثيرة حول فرار الفتاة الفرنسية بملابسها الداخلية

موظف مغربي بفندق "ماريوت" يكشف تفاصيل مثيرة حول فرار الفتاة الفرنسية بملابسها الداخلية

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
موظف مغربي بفندق "ماريوت" يكشف تفاصيل مثيرة حول فرار الفتاة الفرنسية بملابسها الداخلية موظف مغربي بفندق "ماريوت" يكشف تفاصيل مثيرة حول فرار الفتاة الفرنسية بملابسها الداخلية

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

نشر مواطن فرنسي من أصل مغربي يدعى "عادل تشيب" ، تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد من خلالها أن شقيقه الذي يعمل بفندق "ماريوت شان ايليزيه" كشف له تفاصيل حول واقعة اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد و فرار الفتاة الفرنسية من غرفته.

و أبرز  المتحدث أن شقيقه حكى له عبر الهاتف أن الفتاة الفرنسية  فرت من غرفة لمجرد  و هي ترتدي ملابس داخلية فقط "كالسون" ، و حاولت الاحتماء بموظف فرنسي بالفندق ، حيث قام الاخير بالاتصال بالشرطة التي حضرت على الفور و  اعتقلت  لمجرد في عين المكان و اقتادته مصفد اليدين الى المخفر كما توضح بعض الصور المتداولة على موقع الفايسبوك.

 

مجموع المشاهدات: 30874 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات