موظف مغربي بفندق "ماريوت" يكشف تفاصيل مثيرة حول فرار الفتاة الفرنسية بملابسها الداخلية

أخبارنا المغربية - مروان بنصالح

نشر مواطن فرنسي من أصل مغربي يدعى "عادل تشيب" ، تغريدات على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، يؤكد من خلالها أن شقيقه الذي يعمل بفندق "ماريوت شان ايليزيه" كشف له تفاصيل حول واقعة اعتقال الفنان المغربي سعد لمجرد و فرار الفتاة الفرنسية من غرفته.

و أبرز المتحدث أن شقيقه حكى له عبر الهاتف أن الفتاة الفرنسية فرت من غرفة لمجرد و هي ترتدي ملابس داخلية فقط "كالسون" ، و حاولت الاحتماء بموظف فرنسي بالفندق ، حيث قام الاخير بالاتصال بالشرطة التي حضرت على الفور و اعتقلت لمجرد في عين المكان و اقتادته مصفد اليدين الى المخفر كما توضح بعض الصور المتداولة على موقع الفايسبوك.