الناظور : اعتقال موظف بمركز تسجيل السيارات بعد تزعمه لعصابة متورطة في تزوير البطائق الرمادية

أخبارنا المغربية

اعتقلت المصالح الأمنية موظفا بمركز تسجيل السيارات بمندوبية الناظور لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، بالاشتباه بتزعمه عصابة للسيارات المسروقة.

و قالت يومية الصباح أن حالة من الاستنفار عاشتها مندوبية وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك منذ أسبوع تقريبا، حين حلت لجنة تفتيش مركزية مصحوبة بعناصر من المفتشية الجهوية دققوا في عدد من الملفات والوثائق المتعلقة برخص السياقة والبطائق الرمادية، خاصة المتعلقة بالسيارات القادمة من الخارج.