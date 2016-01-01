محكمة الجديدة ترفض شكاية الياس العماري ضد " سكيزوفرين "

أخبارنا المغربية :

قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة، صباح الإثنين، عدم قبول شكاية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري في حق رضوان أسرموح ، صاحب برنامج "سكيزوفرين" .

و كان دفاع أسرموح قد طالب في وقت سابق باستدعاء كل من عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، ونبيلة منيب، ومحمد زيان، للاستماع إلى شهاداتهم في موضوع المحاكمة، بناء على قانون الصحافة والنشر الذي يعطي للمشتكى به الحق في استدعاء الشهود، الذين يريدهم.

يذكر أن إلياس العماري، الذي يشغل رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تقدم بشكاية ضد رضوان أسرموح بعد تسجيل حلقة تسخر من المسؤول الحزبي.