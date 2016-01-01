محكمة الجديدة ترفض شكاية الياس العماري ضد " سكيزوفرين "
أخبارنا المغربية :
قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة، صباح الإثنين، عدم قبول شكاية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري في حق رضوان أسرموح ، صاحب برنامج "سكيزوفرين" .
و كان دفاع أسرموح قد طالب في وقت سابق باستدعاء كل من عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، ونبيلة منيب، ومحمد زيان، للاستماع إلى شهاداتهم في موضوع المحاكمة، بناء على قانون الصحافة والنشر الذي يعطي للمشتكى به الحق في استدعاء الشهود، الذين يريدهم.
يذكر أن إلياس العماري، الذي يشغل رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تقدم بشكاية ضد رضوان أسرموح بعد تسجيل حلقة تسخر من المسؤول الحزبي.
شاشة أخبارنا
فضيحة تهز الجزائر .. شاب يعذب فتاة و يغتصبها ويوثق جريمته بالفيديو
أظهر مقطع فيديو متداول على صفحات التواصل الاجتماعي في الجزائر، عملية ضرب فتاة وتعذيبها وتجريدها من ملابسها تمهيدًا لاغتصابها من قبل عشيقها، بينما كانت فتاةٌ ... تفاصيل أكثر
ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)
رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)
ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)
فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)
عدد التعليقات (0 تعليق)
هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟