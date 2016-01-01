الرئيسية | حوادث وقضايا | محكمة الجديدة ترفض شكاية الياس العماري ضد " سكيزوفرين "

محكمة الجديدة ترفض شكاية الياس العماري ضد " سكيزوفرين "

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
حجم الخط: Decrease font Enlarge font
محكمة الجديدة ترفض شكاية الياس العماري ضد " سكيزوفرين " محكمة الجديدة ترفض شكاية الياس العماري ضد " سكيزوفرين "

أخبارنا المغربية :

قررت المحكمة الابتدائية بالجديدة، صباح الإثنين، عدم قبول شكاية الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة إلياس العماري في حق رضوان أسرموح ، صاحب برنامج "سكيزوفرين" .

و كان دفاع أسرموح قد طالب في وقت سابق باستدعاء كل من عبد الإله بنكيران، وحميد شباط، ونبيلة منيب، ومحمد زيان، للاستماع إلى شهاداتهم في موضوع المحاكمة، بناء على قانون الصحافة والنشر الذي يعطي للمشتكى به الحق في استدعاء الشهود، الذين يريدهم.

يذكر أن إلياس العماري، الذي يشغل رئيسا لجهة طنجة تطوان الحسيمة، تقدم بشكاية ضد رضوان أسرموح بعد تسجيل حلقة تسخر من المسؤول الحزبي.

مجموع المشاهدات: 2448 |  مشاركة في:

الإشتراك في تعليقات نظام RSS عدد التعليقات (0 تعليق)

المجموع: | عرض:

هل ترغب بالتعليق على الموضوع؟

التعليقات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع

من شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات

  1. ملياردير مغربي يعرض على المواطنين 1000 درهم مقابل هذا الشرط (5.00)

  2. مراكش : وفاة شخص بساحة جامع الفنا بسبب لدغة أفعى (5.00)

  3. رسالة مُستعجلة مرفوعة للرئيس الجزائري تحذره من انفجار وشيك (5.00)

  4. ألمانيا تشرع في ترحيل المهاجرين السريين المغاربة، وهذا هو الثمن (5.00)

  5. فيديو لحظة حادث صدم سيارة الموكب الملكي لفتاة بالعيون (5.00)

الكلمات الدلالية:

لا يوجد كلمات دلالية لهذا الموضوع

قيم هذا المقال

0

أقلام حرة

إستطلاع: استخدام الضرب داخل المؤسسات التعليمية

هل توافق على استخدام الضرب "غير المبرح" داخل المؤسسات التعليمية ؟
كافة الإستطلاعات