هذا ما وقع لفرنسية تستدرج الرجال لممارسة الجنس ببيتها في مراكش
بواسطة 49 دقيقة مضت
أخبارنا المغربية : متابعة
تعرضت مواطنة فرنسية للسرقة بمدينة مراكش ، حيث تفاجأت زوال الجمعة 28 أبريل الجاري باختفاء صندوق حديدي من منزلها، زعمت أنه كان يحتوي على مبلغ مالي يناهز أربعين مليون سنتيم.
و حسب موقع "كشـ24"، فإن الموطنة الفرنسية اعتادت استدراج مغاربة ولاجئين أفارقة الى بيتها لممارسة الجنس معهم .
و يضيف ذات المصدر ، أن الأجنبية توجهت بشكاية إلى مصالح الأمن، حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية والتقنية إلى منزل المشتكية وباشرت تحرياتها لفك لغز هاته الجريمة.
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