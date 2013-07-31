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هذا ما وقع لفرنسية تستدرج الرجال لممارسة الجنس ببيتها في مراكش

بواسطة أخبارنا المغربية 49 دقيقة مضت
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هذا ما وقع لفرنسية تستدرج الرجال لممارسة الجنس ببيتها في مراكش

أخبارنا المغربية : متابعة 

تعرضت مواطنة فرنسية للسرقة بمدينة مراكش ، حيث تفاجأت زوال الجمعة 28 أبريل الجاري باختفاء صندوق حديدي من منزلها، زعمت أنه كان يحتوي على مبلغ مالي يناهز أربعين مليون سنتيم. 

و حسب موقع "كشـ24"، فإن الموطنة الفرنسية اعتادت استدراج مغاربة ولاجئين أفارقة الى بيتها لممارسة الجنس معهم .

و يضيف ذات المصدر ، أن الأجنبية توجهت بشكاية إلى مصالح الأمن، حيث انتقلت عناصر الشرطة القضائية والعلمية والتقنية إلى منزل المشتكية وباشرت تحرياتها لفك لغز هاته الجريمة.

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