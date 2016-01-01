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بالتفاصيل...هذه آخر مستجدات المجزرة التي ارتكبتها أم في حق أبنائها بأيت ملول

بواسطة أخبارنا المغربية ساعة واحدة مضت
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بالتفاصيل...هذه آخر مستجدات المجزرة التي ارتكبتها أم في حق أبنائها بأيت ملول

 

أخبارنا المغربية:أحمد الهلالي

ٍفي إطار متابعة"أخبارنا المغربية" للجريمة المروعة التي استفاقت عليها ساكنة منطقة لمزار بأيت ملول إثر إقدام سيدة على نحر أبنائها ،علمنا أن منفذة هذه الجريمة البشعة تعيش في وضع صحي جد خطير نتيجة إقدامها على طعن نفسها بعد أن أجهزت على أبنائها ،حيث أجريت لها عملية جراحية مستعجلة لإنقاد حياتها.

ووفق مصادر موقع"أخبارنا المغربية" ،فما تزال الأم الحانية ترقد بغرفة الإنعاش وحالتها جد حرجة رفقة ابنها البالغ من العمر 8 سنوات والذي وجهت له عدة طعنات على مستوى البطن في محاولة منها لإزهاق روحه.

جدير بالذكر أن الأم البالغة من العمر32 سنة قامت صباح اليوم الأحد بمهاجمة أبنائها الثلاث بالسلاح الأبيض حيث أصابت ابنتها البكر على مستوى العنق وفارقت الحياة مباشرة ،فيما تحولت لابنها الذي يبلغ 8 سنوات من عمره، حيث عمدت إلى طعنه على مستوى البطن وتم نقله على وجه السرعة نحو المستشفى، بينما فر ابنها الثالث بعدما شهد هذا المنظر المروع نحو منزل عمه في نفس العمارة التي تقطن بها العائلة لتقدم بعدها على محاولة الانتحار بطعن نفسها قبل أن يتدخل الجيران. 

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