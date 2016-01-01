"مقرقب" يعتدي على والده بـ"قادوس" و كاد يرتكب مجزرة في حق أسرته ضواحي مراكش

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تحت تأثير أقراص "القرقوبي" قام شاب ثلاثيني، يقطن بديور الشهداء بحي سيدي يوسف بن علي بمراكش، صباح يوم أمس الخميس، بمهاجمة والديه داخل منزلهم وقام باحتجازهم، مما خلق حالة استنفار أمني كبير بالحي.

و وفق مصادر محلية فقد اقتحم الشاب الذي كان في حالة هستيرية منزل والديه وإخوته، مهددا إياهم بتصفيتهم، حيث قام بالاعتداء على والده بـ"قادوس"، وعمد إلى التكسير والضرب، قبل أن يصعد إلى سطح المنزل، ويبدأ في ترويع الجيران ووجه لهم وابلا من الشتائم.

و تمكنت الأجهزة الأمنية التابعة لولاية أمن مراكش، من اعتقال المعتدي، حيث تمت محاصرته بأحد سطوح الجيران، وتم شل حركته وتصفيده واقتياده لمخفر الشرطة.